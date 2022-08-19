Югорский город получит федеральные деньги на создание спортивного парка (ФОТО)

Проект «Белая горка» Белоярского района ХМАО стал победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах. По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, каждый из победителей получит премию в размере от 70 до 95 млн рублей.

Полное название югорского проекта звучит так: «Парк спорта и отдыха «Белая горка» в Белоярском. «Белая горка» является ключевой территорией в создании непрерывной городской набережной – единого рекреационного пространства на берегу реки Казым.

Авторы проекта облъясняют: территория «Белая горка» – таёжный лес. Жители используют её для спокойных прогулок, тихого отдыха на природе. Традиции спорта и активного образа жизни. «Беля горка» – главное место тренировок, соревнований и встреч лыжников города. В то же время территория используется и сообществами для скандинавской ходьбы, занятий легкой атлетикой, велосипедных и пеших прогулок. Территория набережной «Белая горка» открывает одну из лучших точек обзора на реку Казым и её берега. В небольших заводях водятся кряквы, которых любят подкармливать жители. Белоярцы связывают образ кряквы с древним почитаемым божеством земли – Казымской богиней. Природная территория используется жителями для рыбалки, проведения пикников, сбора дикоросов и грибов. Крутые берега реки Казым используются жителями для катания на санках, ватрушках.

Проектом предусмотрено возведение лыжероллерной трассы, тренировочного комплекса для занятий на сноуборде, пункта проката спортивного инвентаря, обустроенных мест для рыбалки и пикников, спортивных площадок.

Большинство элементов парковой инфраструктуры планируется выполнить из экологических материалов, конструктивные элементы которых производятся на территории Югры.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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