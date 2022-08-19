В Югре полицейская собака спасла заблудившуюся пенсионерку

Полицейская собака по кличке Энцелад Мерседес спасла заблудившуюся в Нижневартовске пенсионерку. Об исчезновении 64-летней женщины сообщила в полицию ее дочь. Она рассказала, что вечером вместе с матерью они выгуливали собаку недалеко от дома в частном секторе за городом. Когда женщина отвлеклась мать пропала из виду. Самостоятельные поиски ни к чему не привели. Пожилая женщина несколько раз уже терялась в городе, а ситуацию осложнял тот факт, что в силу своего заболевания и возраста она могла забыть дорогу обратно и заблудиться.

На поиски были ориентированы все наружные службы полиции. Правоохранители обзванивали больницы, проверяли все локации, куда могла отправиться пенсионерка. «Отследить маршрут женщины удалось младшему инспектору-кинологу Станиславу Волкову со своей служебной собакой Энцелад Мерседес и полицейскому водителю Петру Алексееву, – рассказали в УМВД по ХМАО. – Собака шла по следу 4 километра и указала направление, куда ушла пенсионерка».

Правоохранители начали с фонарями обследовать близлежащие районы, дома, дороги, канавы и вскоре заметили идущую вдоль лесополосы схожую по приметам женщину. Всего на поиски ушло около двух часов. Пенсионерка была напугана, она не понимала, где она находится. Полицейские успокоили женщину и вернули родным.

Фото – пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску

Нижневартовск, Ольга Федорова

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