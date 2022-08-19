В Сургуте будут судить за взятки инженера медучреждения

В Сургуте будут судить инженера по эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий одного из медицинских учреждений города. Мужчина брал взятки от подрядчиков, которые занимались ремонтами.

«В ноябре – декабре 2020 года он получил от одного из предпринимателей 44 тыс. рублей в качестве взятки за беспрепятственную приемку работ по госконтракту на обслуживание и ремонт оборудования очистных сооружений. В сентябре 2021 года он при аналогичных обстоятельствах получил от другого предпринимателя 50 тыс. рублей, после получения которых задержан на месте происшествия», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Инженера обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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