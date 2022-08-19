Югорский сенатор отказался от дочери из-за критики спецоперации

Сенатор Совета Федерации из ХМАО Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака предателем за критику российской спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал в своих социальных сетях. Исаков добавил, что никогда не участвовал в воспитании ребенка и дополнил портрет дочери тем, что она психически неуравновешенная и никогда не работала.

Ниже «Новый День» приводит текст сенатора без купюр.

«В СМИ, признанными иногагентами, вышли интервью с моей старшей дочерью от первого брака Дианой. Она высказывает свою позицию против проведения специальной военной операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами – продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию.

Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем.



В апреле Диана принимала участие в акции против СВО. Когда я об этом узнал, я пытался объяснить ей необходимость проведения СВО, предлагал посетить места боевой славы советского народа, почитать об истории своей страны. Предлагал поехать на Донбасс в качестве волонтера, помогать людям, которые восемь лет жили в состоянии войны, и из первых уст узнать причины СВО.



Но, к сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она – дочь сенатора.



Так сложилось, что я не воспитываю Диану с трех лет. Сейчас ей 25 лет. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида. С ней сложно общаться.

Три года она говорила, что является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась, как мальчик, потом стала встречаться с мужчиной и решила, что она все-таки девочка.

У Дианы нет образования, она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня, просила у меня деньги на свое обеспечение.

С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора», – написал Исаков.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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