Глава МВД Колокольцев провел важное совещание в Югре

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев побывал с визитом в Югре. Он встретился с руководством и личным составом ряда подразделений в Ханты-Мансийске. Глава ведомства провел оперативное совещание с руководящим составом окружного полицейского главка, заслушал доклады руководителей подразделений и поставил задачи по приоритетным направлениям служебной деятельности.

«Важнейшее из них – укрепление экономической безопасности региона, на территории которого функционируют крупнейшие в стране предприятия по добыче нефти и природного газа», – сообщили в пресс-службе МВД РФ. Там добавили, что кроме этого Колокольцев дал поручения, связанные с обеспечением правопорядка в период предстоящей избирательной кампании и направленные на создание условий для реализации избирательных прав граждан.

В ходе рабочей поездки министр также посетил МО МВД России «Ханты-Мансийский», где побеседовал с сотрудниками дежурной части, оперативниками уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также со следователями.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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