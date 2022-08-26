Власти Югры отчитались о профиците бюджета из-за цены на нефть

В бюджет ХМАО за первое полугодие 2022 года поступило 168,2 млрд рублей. Уточненный план на год исполнен на 62,5%, – сообщили в правительстве округа.

Налоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 143 млрд рублей, что составило 64,2% от уточненного плана на год. Положительная динамика по налоговым доходам связана с ростом внереализационных доходов за счет курсовых разниц и налоговой базы по налогу ввиду увеличения стоимости нефти. Неналоговых доходов в бюджет поступило 3 млрд рублей. Еще 22,1 млрд – это безвозмездные поступления (иные межбюджетные трансферты из бюджета Тюменской области в рамках реализации программы «Сотрудничество»).

Расходы бюджета автономного округа за I полугодие 2022 года исполнены в сумме 129,9 млрд рублей, или на 42,4% к уточненному плану на год. По итогам первого полугодия 2022 года бюджет Югры исполнен с профицитом в сумме 38,2 млрд рублей.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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