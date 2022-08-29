В Югре в ДТП попал рейсовый автобус: четыре человека в больнице

В Югре рейсовый автобус попал в ДТП в Нижневартовском районе. Около полуночи 28 августа на 113 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» водитель междугороднего автобуса «ГОЛАЗ» допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на стоящий из-за неисправности автомобиль «ГАЗ».
«В результате ДТП трое пассажиров и водитель «ГАЗа», мужчина 1966 года рождения, с травмами были доставлены в медучреждение», – сообщили в УМВД по ХМАО. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины данного происшествия.
Нижневартовский район, Ольга Федорова
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