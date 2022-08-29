Прокуратура и суд заставили мэрию Урая заняться ветхими домами

В Урае прокуратура вступилась за жителей ветхих домов. В ходе проверки надзорный органы выявил нарушения прав и законных интересов граждан в связи с бездействием органа местного самоуправления по признанию 9-ти многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

«Учитывая техническое состояние конструкций домов, прокурором в Урайский городской суд предъявлено исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности произвести обследование данных домов и направить результаты обследования в Межведомственную комиссию для решения вопроса о признании их аварийными и подлежащими сносу», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Урай, Ольга Федорова

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