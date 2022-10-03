В Югре Фонд капремонта заплатит пенсионеру за потоп из-за ремонта труб

В Югре Фонд капремонта заплатит пенсионеру за то, что его затопило в ходе ремонта труб горячей воды. Компенсация составит 50 тыс. рублей. Об этом сообщают в прокуратуре ХМАО. ЧП случилось в декабре прошлого, 2021, года в Радужном.

Прокуратура выяснила, что причиной аварии стало плохое качество работ.

«В жилом помещении пенсионера произошло затопление в результате ненадлежащего выполнения работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения. В течение более чем полугода с момента затопления квартиры имущественный ущерб заявителю не возмещался», – рассказывают в надзорной инстанции.

Прокуратура обратилась в адрес гендиректора фонда капремонта с представлением.

Радужный, Наталья Ефремова

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