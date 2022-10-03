Югорчанка разослала интимное фото новой сожительницы мужа всем знакомым

В Нягани будут судить 41-летнюю женщину, которая выслала интимное фото новой сожительницы бывшего мужа знакомым. Инцидент произошёл в июле 2022 года. Подробности раскрывают в СУ СК по ХМАО.

«Обвиняемая, воспользовавшись доступом к мобильному телефону своего бывшего супруга, переслала на свой мобильный телефон фото изображения интимного характера его сожительницы, после чего из ревности распространила их путём рассылки общим знакомым»,– говорится в сообщении следователей.

Югорчанку обвиняют в распространение сведений о частной жизни (ч.1 ст. 137 УК РФ).

Частью 1 статьи 137 УК РФ предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

Нягань, Наталья Ефремова

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