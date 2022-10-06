Югорский департамент съезжает из здания окружного правительства

Ханты-Мансийск (Новый День, Ольга Федорова) – Департамент проектного управления ХМАО съезжает из здания окружного правительства с улицы Мира, 5. Теперь ведомство расположится по адресу ул. Гагарина, 153 «а». Соответствующее постановление 6 октября подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Департамент проектного управления занимается нормативным правовым регулированием в сфере управления проектной деятельностью исполнительных органов.

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