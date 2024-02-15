Энергетики будут проверять состояние ЛЭП с вертолетов

Энергетики «Россетей» проведут тепловизионный контроль линий электропередачи в ХМАО с вертолетов. Устройства инфракрасного контроля с высокой чувствительностью позволят выявить аномальные нагревы в местах соединения проводов и предотвратить возникновение нарушений.

Как рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала, с помощью вертолетов и тепловизоров энергетики обследуют более 1,4 тысячи километров линий электропередачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе ЛЭП, которые участвуют в выдаче мощности Няганьской и Нижневартовской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-1.

«Обследования проводятся с использованием устройств инфракрасного контроля с высокой чувствительностью, которые фиксируют малейшие изменения температуры. Благодаря использованию вертолетной техники специалисты смогут проконтролировать состояние линейных объектов, расположенных в труднодоступной местности. Выявленные дефекты будут устранены в рамках реализации ремонтной программы», – уточнили в пресс-службе.

ХМАО, Анастасия Истомина

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