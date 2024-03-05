Энергетики филиала ПАО «Россети» повысили надежность работы Нижневартовского энергоузла

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили новое грозозащитное оборудование на двух магистральных линиях электропередачи в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Это позволило повысить надежность выдачи мощности Нижневартовской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 потребителям в восточной части региона и Ямало-Ненецком автономном округе.

На ЛЭП 500 кВ «Кирилловская – Трачуковская» установлены разрядные рога, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Для уменьшения колебаний проводов при сильном ветре и предотвращения механических повреждений специалисты МЭС Урала смонтировали гасители вибрации. На ЛЭП 500 кВ «Нижневартовская ГРЭС – Белозерная № 2» установлены заземляющие шунты грозотроса.

Линии электропередачи, на которых прошли работы, участвуют в энергоснабжении Лангепаса, Мегиона и Нижневартовска с общим населением более 380 тыс. человек. Объекты также обеспечивают электроэнергией производственные мощности крупных нефтегазовых компаний.

Также в текущем году энергетики планируют установить 270 новых гасителей вибрации и более 2 тысяч изоляторов на ЛЭП, расположенных на востоке Югры.

Нижневартовск, Елена Владимирова

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