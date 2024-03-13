Филиал ПАО «Россети» усилил грозозащиту ЛЭП, снабжающей крупнейшее месторождение нефти

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала обновил грозотрос на ЛЭП, передающей энергию Сургутской ГРЭС-2, самой мощной электростанции России, на подстанцию 500 кВ «Трачуковская». Это позволит повысить надежность транзита энергии и электроснабжения потребителей на востоке ХМАО – Югры, включая промыслы на Самотлорском нефтяном месторождении.

Грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молний, которые могут повредить провод и изоляторы, а также вызвать перенапряжение в сети и привести к возможному технологическому нарушению. В процессе использования грозотрос теряет свои эксплуатационные свойства и требует замены.

Энергетики проложили на ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Трачуковская» более 60 км нового грозотроса российского производства, который характеризуется высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии.

Сургут, Елена Владимирова

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