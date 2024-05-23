В Югорске накануне люди нашли медвежонка и забрали. Теперь его ищет медведица

Медведица ищет своего медвежонка, которого накануне нашли и забрали люди.

Напомним, детёныша этого года рождения нашли спящим под деревом днем 21 мая. Медведицы рядом не было, но предположение, что она жива и находится неподалёку, высказывалось, сообщает «Югра-Ньюс»

Утром 22 мая в чатах Югорска распространилось сообщение о выходе медведицы в парк на улице Менделеева.

Администрация Югорска назвала эту информацию неподтверждённой, отметив, что если животное обнаружат, то службами будут приняты меры.

«Сейчас сотрудники органов правопорядка держат ситуацию под контролем. Просим жителей делиться друг с другом только проверенной информацией, сохраняя спокойствие. Напоминаем, что при встрече с дикими животными в черте города, нужно сразу обратиться в полицию: 7-60-01,112», – сообщили в мэрии.

Отметим, маму медвежонка искали вчера в районе улицы Южной, а сегодня появилось видео медведицы в этом же районе – близ канализационно-очистных сооружений. Ролик около часа назад опубликовала группа «ЧП Югорска и Советского района».

Югорск, Елена Васильева

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