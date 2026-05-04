В ХМАО объявлен режим ракетной опасности

В Югре объявлен режим ракетной опасности, – сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности», – отметил глава региона.

Он также напомнил порядок действий для граждан при введении режима «Ракетная опасность»:

▫️ Не выходить на улицу – оставаться дома или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг).

▫️ Не покидать безопасное место до сигнала «Отбой ракетной опасности».

❕ В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Запрещено:

▪️ Трогать или перемещать обломки;

▪️ Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube