В ХМАО объявлен режим ракетной опасности

В Югре объявлен режим ракетной опасности, – сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности», – отметил глава региона.
Он также напомнил порядок действий для граждан при введении режима «Ракетная опасность»:
▫️ Не выходить на улицу – оставаться дома или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг).
▫️ Не покидать безопасное место до сигнала «Отбой ракетной опасности».
❕ В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.
Запрещено:
▪️ Трогать или перемещать обломки;
▪️ Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.
Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»