Якушев официально представил Кухарука в Югре

Тюмень (Новый День, Елена Васильева) Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев представил врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука членам правительства, депутатскому корпусу, руководителям федеральных надзорных и правоохранительных органов.

Церемония прошла 2 июня в Ханты-Мансийске.

«Руслан Николаевич родился в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа, здесь окончил школу, хорошо знает потенциал этого уникального региона. У него выстроены рабочие контакты с губернаторами Уральского федерального округа», – отметил полпред.

Владимир Якушев добавил, что на посту главы Тюмени Руслан Кухарук смог зарекомендовать себя как лидер, способный решить любые управленческие задачи. «Уверен, профессионализм и энергия Руслана Николаевича помогут выстроить грамотную работу в команде и выполнить поставленные главой государства задачи по дальнейшему развитию Югры и достижению национальных целей развития 2030 и 2036 годов. Важно также сохранить преемственность, то есть продолжить и эффективно завершить проекты и программы, которые уже начаты», – подчеркнул он.

Полпред в УрФО поблагодарил бывшего губернатора округа Наталью Комарову за многолетний труд на благо жителей Югры. Под ее руководством регион вышел на новый уровень: это касается и топливно-энергетического комплекса, и социальной сферы, и комплексной работы с молодежью.

Руслан Кухарук назначен врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2024 года № 452.

Кухарук, в свою очередь, предложил Наталье Комаровой представлять округ в Совете Федерации.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube