Бывший глава КРУ по ХМАО получил пожизненный срок за убийство прокурора округа

В ХМАО бывший глава местного КРУ Юрий Чекин получил пожизненный срок за убийство прокурора округа Юрия Бедерина.

Ранее вердиктом коллегии присяжных заседателей Чекин был признан виновным в хищении более 15 миллионов рублей, организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, а также еще двух человек, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Сторона государственного обвинения, выступая в прениях, просила суд назначить Чекину наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сам подсудимый свою вину не признал.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил Чекина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, на которую ссылается пресс-служба прокуратуры ХМАО, в 2000 году Чекин, будучи главным контролером-ревизором управления Минфина Югры, организовал убийство прокурора округа Юрия Бедерина. За денежное вознаграждение он привлек жителя Ханты-Мансийска, а тот – еще двух своих приятелей. В июле 2000 года в подъезде дома киллер трижды выстрелил в потерпевшего из пистолета. От полученных ранений Бедерин скончался.

Также в ходе расследования было установлено, что в 1993 году обвиняемый похитил 15,6 миллиона рублей в одном из государственных предприятий. Он же организовал убийства двух местных предпринимателей в 1996-1998 годах.

При этом, находясь в розыске за ранее совершенные преступления, Чекин с 2010 по 2011 годы решил убить бывшего заместителя прокурора автономного округа из мести. Для этого он снова привлек одного из местных жителей, но безуспешно, он от выполнения убийства позже отказался.

По информации Генпрокуратуры РФ, Чекин более 20 лет скрывался от правосудия. В результате скоординированной работы правоохранительных органов в 2021 году он был задержан.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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