В Сургуте в администрации идут обыски

В администрации Сургута идут обыски. Как сообщает ТАСС, информацию об этом ранее сообщали социальные сети, а сейчас ее подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Администрация Сургута работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий», – сказано в сообщении.
В СУ СКР по Югре в настоящее время не комментируют ситуацию с обысками.
Сургут, Елена Васильева
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