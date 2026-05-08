Сбили детей и скрылись: в ХМАО возбудили дело после наезда самокатчиков на двух мальчиков

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа два ребенка пострадали под колесами электросамокатов вечером 6 мая. Водители в обоих случаях не оказали помощь и скрылись. Следователи возбудили уголовное дело в отношении кикшеринговой компании.

Два мальчика 5 и 8 лет пострадали от наездов самокатчиков на улице Мира и на площади Нефтяников. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Правоохранители ведут розыск водителей-нарушителей. Всех, кто располагает информацией об обстоятельствах происшествий и лицах, управлявших самокатами, просят обратиться в Госавтоинспекцию.

Нижневартовск, Наталья Петрова

