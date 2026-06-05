На Оби перевернулась лодка с восемью пассажирами

Моторная лодка, на борту которой находились восемь пассажиров, опрокинулась на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Количество погибших и пострадавших устанавливается, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управлении на транспорте (МСУТ) СК РФ.
Трагедия произошла утром 5 июня в Октябрьском районе Югры. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что судно типа Салют-480 следовало из поселка городского типа Приобье в поселок Октябрьское.
Серовская транспортная прокуратура в связи с происшествием организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
Ханты-Мансийск, Наталья Петрова
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