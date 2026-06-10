В Югре действует режим «ракетная опасность»

в Югре объявлен режим ракетной опасности. Губернатор региона напомнил, как должны действовать граждане:

▫️ Не выходить на улицу – оставаться дома или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг).

▫️ Не покидать безопасное место до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Он также напомнил, что для обеспечения безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки. Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

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