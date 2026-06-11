В ХМАО с вертолета обследуют ЛЭП в труднодоступной местности

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала проведет диагностику с воздуха 14 линий электропередачи 220-500 кВ. Вертолетные облеты с применением тепловизоров организуют для обследования ЛЭП в труднодоступной местности. Особое внимание энергетики уделят транзитам, питающим города, населенные пункты и объекты нефте- и газодобычи в северо – восточной части ХМАО. Всего будет обследовано 1,2 тысячи км ЛЭП.

Тепловизионное оборудование помогает выявить аномальные нагревы в местах соединения проводов без отключения энергообъектов и предотвратить технологические нарушения. В настоящее время специалисты проверили 400 км на двух линиях электропередачи. Дефектов, которые могут повлиять на работу энергообъектов, не выявлено, – сообщили в пресс-службе филиала.

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