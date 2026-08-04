Младенец из Югры проглотил 32 магнитных шарика и попал в реанимацию

В Сургуте врачи спасли младенца, который проглотил 32 магнитных шарика.

Как сообщает региональный минздрав, в Центр охраны материнства и детства экстренно поступил ребенок в возрасте 1 года и 1 месяца с кишечной непроходимостью и тяжелым воспалительным процессом.

Первым этапом лечения стала интенсивная терапия. Специалисты стабилизировали состояние ребенка, начали инфузионную, антибактериальную и обезболивающую терапию, после чего маленького пациента экстренно перевели в операционную.

Во время операции врачи обнаружили причину тяжелого состояния: 32 магнитных шарика притянулись друг к другу через стенки кишечника, вызвав восемь сквозных перфораций и воспаление брюшной полости. Магниты были удалены, а поврежденные участки кишечника успешно восстановлены.

После операции малыш продолжил лечение в реанимации и хирургическом отделении, а потом выписан домой.

Врачи напоминают: магнитные шарики и детали конструкторов представляют смертельную опасность для маленьких детей. При проглатывании они могут вызвать тяжелые повреждения кишечника всего за несколько часов. Единственный надежный способ предотвратить трагедию – не допускать доступа малышей к таким игрушкам.

Сургут, Елена Васильева

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