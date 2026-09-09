В Югре объявили режим беспилотной опасности

В Югре введен режим «беспилотная опасность». Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. «Прошу сохранять спокойствие», – написал в МАХе глава региона Руслан Кухарук.

Он напомнил порядок действий при введении режима «Беспилотная опасность»:

– По возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам;

– Не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Губернатор сообщил, что в целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

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