В Югре объявили режим беспилотной опасности

В Югре введен режим «беспилотная опасность». Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. «Прошу сохранять спокойствие», – написал в МАХе глава региона Руслан Кухарук.
Он напомнил порядок действий при введении режима «Беспилотная опасность»:
– По возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам;
– Не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности».
Губернатор сообщил, что в целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»