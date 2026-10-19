В Югре полицейский застрелил медведя, который залез в частный дом

В Югре полицейский из табельного оружия застрелил агрессивного медведя. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по ХМАО-Югре, инцидент случился в поселке Дальний Кондинского района. Хищник повредил сайдинг одного из домов, пробрался через окно внутрь, искал еду, в том числе в холодильнике. Когда 83-летняя хозяйка дома пришла, медведь уже ушел. Пенсионерка вызвала наряд полиции.

Как сообщает пресс-служба регионального главка, медведя нашли в поселке.

Для защиты людей сотрудник правоохранительных органов применил пистолет. Зверь был ликвидирован. Люди не пострадали.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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