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Скандалы и происшествия

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Публикации за 21.12.16

Двое детей сгорели в пожаре под Саратовом, матери удалось спастись

Двое детей сгорели в пожаре под Саратовом, матери удалось спастись

Двое малолетних детей погибли на пожаре в Саратовской области. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По информации ведомства, пожар случился в ночь на среду, 21 декабря, в одном из жилых домов поселка Дубки Саратовского района. После ликвидации возгорания в помещении были обнаружены тела двух девочек – 11-ти и 4-х лет. Мать погибших детей получила ожоги и была доставлена в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены судебно-медицинские исследования. Причины пожара устанавливаются.

Саратов, Ольга Панфилова

Саратов. Другие новости 21.12.16

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