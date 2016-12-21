Двое детей сгорели в пожаре под Саратовом, матери удалось спастись

Публикации за 21.12.16

Двое малолетних детей погибли на пожаре в Саратовской области. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По информации ведомства, пожар случился в ночь на среду, 21 декабря, в одном из жилых домов поселка Дубки Саратовского района. После ликвидации возгорания в помещении были обнаружены тела двух девочек – 11-ти и 4-х лет. Мать погибших детей получила ожоги и была доставлена в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены судебно-медицинские исследования. Причины пожара устанавливаются.

Саратов, Ольга Панфилова

Саратов. Другие новости 21.12.16

В Челябинской области будут судить банду похитителей коров. / В Иркутске задержали 11 распространителей метанолового «Боярышника». От яда скончались 60 человек. / В Екатеринбурге внедорожник протаранил два автобуса (ФОТО). Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»