В ночном пожаре в Улан-Удэ погибла мать и двое маленьких детей

Публикации за 22.12.16

В Улан-Удэ в ночь на 22 декабря в одном из деревянных двухэтажных многоквартирных домов на улице Восточная случился пожар. В ходе тушения в одной из квартир, которая располагалась на втором этаже и обрушилась во время пожара, были обнаружены тела трех человек – женщины и, предположительно, ее двух детей, 1,5 и 9 лет. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии, по данному факту следственным отделом по Советскому району организована доследственная проверка.

На месте пожара продолжаются работы по проливке и разбору завалов. По предварительным данным, в квартире, где погибла женщина с детьми, ночью находились еще две женщины. Одна из них во время пожара выпрыгнула из окна. Сейчас она находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии. Тело второй женщины пока не обнаружено, однако, не исключено, что она не осталась в квартире на ночь и покинула дом до начала пожара. В настоящее время устанавливается ее личность и местонахождение.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. После окончания работ по пожаротушению место происшествия будет досконально осмотрено следователями и специалистами из пожарно-технической лаборатории для установления причины возгорания и иных обстоятельств трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 22.12.16

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