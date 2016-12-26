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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.12.16

На Кубани мальчик застрелил 6-летнюю сестру

На Кубани мальчик застрелил 6-летнюю сестру

Сотрудники следственных органов Южного следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности 6-летней девочке. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, ЧП случилось 25 декабря в Лабинском районе Краснодарского края.

По предварительным данным, в 8:10 на 24 км перегона Курганинск – Лабинск 33-летний мужчина, житель поселка Прохладный, возвращаясь с охоты, шел по железнодорожному полотну с 12-летним сыном и 6-летней дочерью. Он дал мальчику понести охотничье ружье. При неосторожном обращении он произвел непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочки.

Пострадавшую доставили в центральную районную больницу Лабинска, но, несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось. В настоящее время следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и другие необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Краснодар, Иван Гридин

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