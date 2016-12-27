Понастроили тут! В недавно открывшемся торговом центре в Барнауле уже рухнул потолок / СКР проводит проверку

Публикации за 27.12.16

Следственные органы Барнаула проводят проверку после частичного обрушения потолка в торгово-развлекательном центре «Галактика», открывшемся около месяца назад.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент случился в помещении магазина «Ашан» накануне вечером. «Произошло обрушение части потолочных конструкций, – сообщили в СКР. – Граждане были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал».

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователям предстоит «установить причины обрушения кровли здания и дать правовую оценку действиям лиц, допустившим нарушения правил безопасности при ведении строительных работ», отметили в ведомстве.

Фото – Alexander Botchenko / «ВКонтакте»

Барнаул, Светлана Петрова

Барнаул. Другие новости 27.12.16

В Сатке ревнивый бизнесмен расстрелял соперника. / В Москве грабитель ранил пять человек и забаррикадировался в квартире. Спецназ ведет переговоры. / В Мытищах мать выбросила из окна семилетнюю дочь. Девочка погибла, женщина задержана. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»