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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.12.16

Понастроили тут! В недавно открывшемся торговом центре в Барнауле уже рухнул потолок / СКР проводит проверку

Понастроили тут! В недавно открывшемся торговом центре в Барнауле уже рухнул потолок СКР проводит проверку

Следственные органы Барнаула проводят проверку после частичного обрушения потолка в торгово-развлекательном центре «Галактика», открывшемся около месяца назад.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент случился в помещении магазина «Ашан» накануне вечером. «Произошло обрушение части потолочных конструкций, – сообщили в СКР. – Граждане были эвакуированы, никто из посетителей ТРЦ не пострадал».

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователям предстоит «установить причины обрушения кровли здания и дать правовую оценку действиям лиц, допустившим нарушения правил безопасности при ведении строительных работ», отметили в ведомстве.

Фото – Alexander Botchenko / «ВКонтакте»

Барнаул, Светлана Петрова

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