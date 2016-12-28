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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.12.16

Житель Иркутска зарезал себя вместо шарпея

Житель Иркутска зарезал себя вместо шарпея

Житель Иркутска погиб, пытаясь убить собаку. Мужчина смертельно ранил себя ножом во время расправы над псом. Следственные органы проводят проверку по данному факту, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, тело мужчины было обнаружено 27 декабря в одной из квартир дома, расположенного по бульвару Рябикова. Погибший находился в гостях у своей знакомой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал избивать собаку породы шарпей. В результате пес укусил его, и защищаясь в этот момент ножом, мужчина ранил его, после чего нечаянно порезал себе предплечье. Иркутяни скончался от кровопотери на месте происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Иркутск, Ольга Панфилова

Иркутск. Другие новости 28.12.16

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