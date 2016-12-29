В Ставрополье столкнулись две легковушки: погибли 5 человек

Публикации за 29.12.16

Пять человек погибли в Ставропольском крае в результате столкновения двух легковых автомобиля в ночь на четверг, 29 декабря, еще один человек пострадал. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Авария произошла в 03:48 мск на 183 километре автодороги Кочубей – Минеральные Воды в Левокумском районе края: столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Нива», уточнили в региональном управлении МЧС.

Водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречку, где врезался в «Ниву». В результате ДТП погибли 5 человек: оба водителя и три пассажира «Лады», еще один пассажир «Лады» получил травмы и был госпитализирован.

Причины аварии устанавливаются.

Ставрополь, Ольга Панфилова

Ставрополь. Другие новости 29.12.16

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