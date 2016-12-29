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Скандалы и происшествия

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Публикации за 29.12.16

В Иркутске бродячие псы чуть не растерзали девушку / Чиновникам грозит ответственность по статье «халатность»
Фото: «Чита.ру»

В Иркутске бродячие псы чуть не растерзали девушку Чиновникам грозит ответственность по статье «халатность»

В Иркутске организована доследственная проверка по факту нападения стаи бродячих собак на несовершеннолетнюю. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, ЧП случилось сегодня, 29 декабря, на одной из улиц в районе центрального парка культуры и отдыха в города.

Установлено, что стая бродячих собак набросилась на 17-летнюю девушку. В результате нападения девушка получила множественные укусы и была вынуждена обратиться за помощью в травмпункт. По данному факту сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Иркутска проводят доследственную проверку в отношении должностных лиц администрации города. Им грозит ответственность по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ).

Следователи СКР проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 29.12.16

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