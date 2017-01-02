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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.01.17

В Багдаде смертник взорвал автомобиль: погибли 35 человек, более 60 раненых / Теракт совпал с приездом Олланда в Ирак
Фото: twitter.com/kleitm

В Багдаде смертник взорвал автомобиль: погибли 35 человек, более 60 раненых Теракт совпал с приездом Олланда в Ирак

В Багдаде прогремел мощный взрыв, в результате которого 35 человек погибли, еще 61 получил ранения. Среди жертв теракта – трое полицейских.

По данным правоохранителей, на людной площади в районе Садр-сити, в котором проживают в основном мусульмане-шииты, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Бомбу привел в действие терророист-смертник. Целью нападения были рабочие, направлявшиеся на утреннюю смену, передает BBC. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Террористическая атака совпала с началом визита в Ирак президента Франции Франсуа Олланда, который сегодня должен встретиться в Багдаде с иракскими президентом и премьер-министром, а также с французскими военнослужащими, участвующими в международной коалиции по борьбе с ИГ.

Напомним, 31 декабря в Багдаде террористы устроили два взрыва, в результате которых погибли более 20 человек.

Багдад, Светлана Петрова

Багдад. Другие новости 02.01.17

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