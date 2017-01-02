McDonald's добрался до Ватикана (ФОТО) / Римляне возмущены открытием фастфуда в здании Католической церкви

Публикации за 02.01.17

В Риме в здании, находящемся в собственности Ватикана, тихо и без рекламы открылся ресторан сети McDonald's. Заведение расположено в 100 метрах от Ватикана и всего в нескольких метрах от площади Святого Петра на первом этаже здания, в котором проживает несколько кардиналов Римско-католической церкви.

Официальные представители престола не анонсировали открытие фастфуда в связи с тем, что многие жители итальянской столицы и отдельные представители католического духовенства были против появления точки быстрого питания у стен Ватикана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Профессор Папской академии кардинал Элио Сгреччино назвал решение церкви «извращением», а римляне уже окрестили заведение «МакВатиканом».

По данным СМИ, ежемесячный доход престола от за сдачу помещения в аренду ресторану составит 30 тысяч долларов США.

Рим, Светлана Петрова

Рим. Другие новости 02.01.17

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