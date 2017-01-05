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Скандалы и происшествия

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Публикации за 05.01.17

На Алтае в ДТП с автобусами, «ГАЗелью» и Audi погибли 3 человека (ФОТО) / 29 – госпитализированы

На Алтае в ДТП с автобусами, «ГАЗелью» и Audi погибли 3 человека (ФОТО) 29 – госпитализированы

Вчера вечером, 4 января, в Косихинском районе Алтайского края случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, авария произошла 4 января в 20:15 на 234 километре автодороги Р-256.

Новый День: На Алтае при столкновении автобусов, ''Газели'' и Audi погибли 3 человека (ФОТО)

Фото: МЧС РФ по Алтайскому краю

На место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения незамедлительно прибыли сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Троицкий», бригада скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС. Прибыв на место, полицейские выяснили, что здесь столкнулись сразу четыре транспортных средства: автобус «ЛАЗ», автобус «Higer», грузовая «ГАЗель» и автомобиль Audi Q7.

Новый День: На Алтае при столкновении автобусов, ''Газели'' и Audi погибли 3 человека (ФОТО)

Фото: МЧС РФ по Алтайскому краю

По предварительным данным, в ДТП погибли 3 человека, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 2 несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в центральные районные больницы Косихинского района, села Налобиха, Новоалтайска и Барнаула. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 04.01.17

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