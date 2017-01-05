В Башкирии школьник погиб после опытов с газом

Публикации за 05.01.17

В Уфимском районе следователи организовали проверку по факту гибели школьника. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, сообщение о смерти в больнице малолетнего ребенка в правоохранительные органы республики поступило днем 4 января.

По предварительным данным, в среду двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка 3 баллончика с бытовым газом и стали баловаться с ними в подсобном помещении магазина. Один из мальчиков набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но потерял сознание. Ребенка обнаружили взрослые и обратились в экстренные службы. Мальчика госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они изъяли баллончики, назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 05.01.17

В Нижнем Тагиле в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека (ФОТО). / Свердловские сыщики раскрыли массовое убийство в поселке Монетном: преступник устроил пожар, чтобы скрыть четыре трупа (ФОТО). / В Финском заливе пропало рыболовецкое судно. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»