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Скандалы и происшествия

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Публикации за 06.01.17

На Кубани мужчина открыл огонь в центре города

На Кубани мужчина открыл огонь в центре города

Житель Краснодара устроил стрельбу в подземном переходе на центральной улице столицы Кубани. Мужчина покушался на женщину, а затем покончил собой, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как стало известно, 58-летний мужчина спустился в подземный переход по улице Красной, подошел к одному из павильонов и произвел три выстрела в сторону женщины, после чего выстрелил в себя.

По данным пресс-службы СКР по Краснодарскому краю, женщина была знакома со стрелявшим. По счастливой случайности она не пострадала. Нападавший от полученной раны скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Свидетельница доставлена в отдел полиции и дает показания. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 06.01.17

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