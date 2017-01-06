На Кубани мужчина открыл огонь в центре города

Публикации за 06.01.17

Житель Краснодара устроил стрельбу в подземном переходе на центральной улице столицы Кубани. Мужчина покушался на женщину, а затем покончил собой, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как стало известно, 58-летний мужчина спустился в подземный переход по улице Красной, подошел к одному из павильонов и произвел три выстрела в сторону женщины, после чего выстрелил в себя.

По данным пресс-службы СКР по Краснодарскому краю, женщина была знакома со стрелявшим. По счастливой случайности она не пострадала. Нападавший от полученной раны скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Свидетельница доставлена в отдел полиции и дает показания. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 06.01.17

На Украине определились с помещениями для суда над крымчанами. / Соцсети жёстко раскритиковали новую пешеходную зону в центре Симферополя (ФОТО). / Никаких сенсаций: СМИ сообщили детали доклада о «вмешательстве России» в выборы в США. В числе «доказательств»: поздравления российских чиновников с победой Трампа. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»