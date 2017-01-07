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Скандалы и происшествия

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Публикации за 07.01.17

Кровавая бойня во Флориде: стрелком оказался психически нездоровый ветеран войны в Ираке

Кровавая бойня во Флориде: стрелком оказался психически нездоровый ветеран войны в Ираке

В аэропорту курортного американского города Форт-Лодердейл во Флориде психически нездоровый бывший военный устроил кровавую бойню, в результате чего 5 человек погибли и еще 37 – получили ранения. Ранее экспертиза подтвердила его невменяемость.

ЧП произошло накануне в 12:55 по местному времени (в 20:55 мск). Молодой мужчина по неизвестной причине открыл беспорядочный огонь по пассажирам рядом с пунктом выдачи багажа, передает NBC News.

Стрелком оказался 26-летний Эстебан Сантьяго, у которого недавно были выявлены психические отклонения. Молодой человек был направлен на лечение после того как заявил, что слышит голоса в голове, и якобы ЦРУ заставляет его присоединиться к группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация).

В телефонном интервью родные Сантьяго сообщили, что молодой человек стал странно себя вести после 10 месяцев службы в Ираке. «Иногда все в порядке, иногда с ним что-то не так», – цитирует NBC News слова родственников мужчины.

Сообщается, что Сантьяго родился в Нью Джерси, но затем вся семья переехала в Пуэрто Рикко. С апреля 2010 года по февраль 2011-го он служил в Ираке сапером.

Форт-Лодердейл, Мария Вяткина

Форт-Лодердейл. Другие новости 07.01.17

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