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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.01.17

Спасатели освободили застрявшего в новосибирском аквапарке ребенка / Мальчик стал невольным пленником бассейна
Фото: «НГС.Новости»

Спасатели освободили застрявшего в новосибирском аквапарке ребенка Мальчик стал невольным пленником бассейна

В новосибирском аквапарке «Аквамир» случилось ЧП, для ликвидации которого пришлось вызвать спасателей. Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), посетители заметили, что нога купавшегося ребенка застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов. Самостоятельно он освободиться не смог, на помощь пришли спасатели.

В МАСС пояснили, что инцидент произошел вечером 8 января. Спасателям позвонили из аквапарка и сообщили, что нога ребенка 2009 года рождения застряла в бассейне. При этом самостоятельно освободиться ему не удается. «Прибывший на место экипаж спасателей МАСС используя ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент) освободил ногу и пострадавший ребенок был передан в медкабинет аквапарка и родителям», – сообщили в МАСС.

Отметим, что «Аквамир» – крупнейший в России крытый развлекательный комплекс с аквапарком, аттракционами и саунами. Его стоимость составила 4,5 млрд рублей. Он открылся в Новосибирске 7 октября 2016 года. Единовременно аквапарк может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки – до 10 тыс. Общая площадь комплекса составляет 35 тыс. квадратных метров, из которых 11 тыс. – площадь водной зоны.

Новосибирск, Иван Гридин

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