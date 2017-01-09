NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 09.01.17

Красноярского школьника убило током на снежной горке

Красноярского школьника убило током на снежной горке

В Красноярске 15-летний подросток погиб при катании со снежной горки от удара током, сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ. В связи с гибелью школьника возбуждено уголовное дело.

По данным СКР, шестеро тинейджеров в возрасте от 12 до 15 лет отправились кататься с горки, расположенной на улице Болдинская. На этом участке складируется снег, вывезенный во время уборки из разных районов города. Рядом с горкой проходили провода ЛЭП. Из-за снежной насыпи провод, находившийся на высоте около 2 метров от земли, оказался ближе к земле. 15-летний подросток, катаясь с горки, нечаянно дотронулся до провода и получил удар током. Его приятели позвали на помощь взрослых, которые попытались оказать помощь подростку и вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи опрашивают должностных лиц организации, ответственной за вывоз снега, изучаются служебные документы.

Красноярск, Ольга Панфилова

Красноярск. Другие новости 09.01.17

В Челябинске автобус столкнулся с «Ладой», есть пострадавшие. / В Красноярске 3-летний мальчик умер после обрезания на дому. / В Петербурге поймали злодея, нападавшего с молотком на прохожих.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter