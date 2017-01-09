Красноярского школьника убило током на снежной горке

Публикации за 09.01.17

В Красноярске 15-летний подросток погиб при катании со снежной горки от удара током, сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ. В связи с гибелью школьника возбуждено уголовное дело.

По данным СКР, шестеро тинейджеров в возрасте от 12 до 15 лет отправились кататься с горки, расположенной на улице Болдинская. На этом участке складируется снег, вывезенный во время уборки из разных районов города. Рядом с горкой проходили провода ЛЭП. Из-за снежной насыпи провод, находившийся на высоте около 2 метров от земли, оказался ближе к земле. 15-летний подросток, катаясь с горки, нечаянно дотронулся до провода и получил удар током. Его приятели позвали на помощь взрослых, которые попытались оказать помощь подростку и вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи опрашивают должностных лиц организации, ответственной за вывоз снега, изучаются служебные документы.

Красноярск, Ольга Панфилова

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