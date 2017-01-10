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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.01.17

Дорожная авария в Кузбассе унесла жизнь чемпиона Европы по боксу / Вместе с ним погибли еще два человека
Фото: Academ.info

Дорожная авария в Кузбассе унесла жизнь чемпиона Европы по боксу Вместе с ним погибли еще два человека

Мастер спорта международного класса, чемпион Европы по боксу Денис Янкин и еще два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Таштагольском районе Кемеровской области, пишет «РГ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на 16-м километре автодороги Чугунаш – Шерегеш. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с вахтовым грузовым автомобилем «Урал». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель и оба пассажира легковушки, в том числе 37-летний чемпион, погибли.

На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 10.01.17

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