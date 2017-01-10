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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.01.17

Футбольные ворота убили 13-летнего школьника в Туве

Футбольные ворота убили 13-летнего школьника в Туве

В спортивной школе в Туве 13-летнего воспитанника насмерть задавило футбольными воротами. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла накануне в Тээлинской ДЮСШ села Тээли Бай-Тайгинского района. Во время игры в баскетбол на подростка упали футбольные ворота.

Тинейджер был доставлен в больницу, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался. По предварительным данным, подросток умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.

Кызыл, Ольга Панфилова

Кызыл. Другие новости 10.01.17

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