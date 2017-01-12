В лесу под Томском заблудились школьники с учителем / Что им помешало вернуться по собственной лыжне, остается непонятным

Публикации за 12.01.17

Десять четвероклассников из деревни Кисловка под Томском заблудились в лесу во время урока физкультуры. Они вышли на лыжные занятия с учителем и блуждали на протяжении 6-8 часов в окрестностях деревни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области. На улице стоял мороз -12 …-15 градусов.

В поисковой операции принимали участие сотрудники МЧС, оказать помощь были готовы работники скорой. Группу детей обнаружили местные жители, после чего они были эвакуированы на снегоходах.

Остается непонятным, почему учитель не развернул группу, чтобы вернуться в деревню по ими же проложенной лыжне.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 12.01.17

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