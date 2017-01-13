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Скандалы и происшествия

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Публикации за 13.01.17

СКР проверит поставщиков червивых конфет для иркутских детей (ФОТО)
Фото: flashsiberia

СКР проверит поставщиков червивых конфет для иркутских детей (ФОТО)

В Иркутской области следователи проводят доследственную проверку, организованную по сообщению ряда средств массовой информации о том, что областные чиновники закупили для детей некачественные новогодние подарки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 11 января СМИ опубликовали материал о сомнительных закупках новогодних подарков, которые совершило министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Новый День: СКР проверит поставщиков червивых конфет для иркутских детей (ФОТО)

По данному факту сотрудники регионального следственного управления организовали доследственную проверку по подозрению в превышении и/или злоупотреблении должностными полномочиями со стороны чиновников областного минсоцразвития при заключении контрактов на поставку новогодних подарков (сладких наборов) для детей из социально незащищенных семей в 2016 году.

В настоящее время следователи СКР проводят комплекс необходимых следственных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что ранее региональное управление Роспотребнадзора по Иркутской области приступило к проверке по факту раздачи детям из социально незащищенных слоев населения подарков, в которых содержались испорченные конфеты. В частности, в сладостях были обнаружены плесень и личинки.

Позже правительство Иркутской области обратилось в полицию после того, как трое граждан принесли в отдел по работе с обращениями губернатора прозрачный пакет, наполненный конфетами и червями.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 13.01.17

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