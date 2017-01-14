На авиашоу в Таиланде рухнул самолет (ВИДЕО) / Пилот погиб

Авиакатастрофа произошла на юге Таиланда. Во время авиашоу потерпел куршение шведский военный истребитель JAS 39 Gripen, пилоту спастись не удалось.
Во время авиашоу потерпел куршение шведский военный истребитель JAS 39 Gripen, пилоту спастись не удалось.
Инцидент произошел в Хатъяй провинции Сонгкхла во время мероприятия, посвященного Дню детей, пишет «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ. Истребитель JAS 39 Gripen рухнул при выполнении атакующего маневра на взлетно-посадочной полосе. В результате крушения погиб пилот.
Власти начали расследование причин авиакатастрофы. Аэропорт, в котором случилась трагедия, закрыли, коммерческие рейсы перевели в другую воздушную гавань.
Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования родственникам погибшего пилота и призвал не публиковать в интернете видео крушения истребителя. Тем не менее, очевидцы выложили ролик в социальные сети.
Бангкок, Зоя Осколкова
Бангкок. Другие новости 14.01.17
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