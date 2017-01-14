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Скандалы и происшествия

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Публикации за 14.01.17

На авиашоу в Таиланде рухнул самолет (ВИДЕО) / Пилот погиб

На авиашоу в Таиланде рухнул самолет (ВИДЕО) Пилот погиб

Авиакатастрофа произошла на юге Таиланда. Во время авиашоу потерпел куршение шведский военный истребитель JAS 39 Gripen, пилоту спастись не удалось.

Инцидент произошел в Хатъяй провинции Сонгкхла во время мероприятия, посвященного Дню детей, пишет «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ. Истребитель JAS 39 Gripen рухнул при выполнении атакующего маневра на взлетно-посадочной полосе. В результате крушения погиб пилот.

Власти начали расследование причин авиакатастрофы. Аэропорт, в котором случилась трагедия, закрыли, коммерческие рейсы перевели в другую воздушную гавань.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования родственникам погибшего пилота и призвал не публиковать в интернете видео крушения истребителя. Тем не менее, очевидцы выложили ролик в социальные сети.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 14.01.17

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