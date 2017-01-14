Под Пятигорском произошло тройное ДТП с автозаком / Девять человек оказались в больнице

Публикации за 14.01.17

В Ставропольском крае в результате столкновения грузовика, автозака и легковушки пострадали девять человек, в том числе трое этапируемых, об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.

Авария произошла на 8 км трассы «Пятигорск-Георгиевск». По версии правоохранителей, водитель Lada Priora совершал обгон грузовика Volvo, и зацепил большегруз, который отбросило на встречку, где он столкнулся со служебным автомобилем отдела МВД России по Кировскому району, перевозившей следственно-арестованных в СИЗО Пятигорска.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы девять человек – три водителя и шесть пассажиров, в том числе трое арестантов.

Полиция устанавливает причины аварии, проводится служебная проверка.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 14.01.17

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