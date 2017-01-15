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Публикации за 15.01.17

В Приморье без тепла остались 44 жилых дома, детсады и школы / Прокуратура проводит проверку

В Приморье без тепла остались 44 жилых дома, детсады и школы Прокуратура проводит проверку

Поселок Сибирцево Черниговского района Приморского края остался без тепла. Из-за аварии на местной котельной нарушено отопление 44 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Аварийная бригада работает в круглосуточном режиме.

По словам и.о. директора краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко, на муниципальной котельной поселка Сибирцево произошло несколько аварий в системе шлакоудаления, сообщает РИА VladNews. «Производилась замена подшипников тележки шлакоудалители и замена оборвавшегося троса. Сейчас сетевые насосы котельной продолжают производить прокачку отопительной системы горячей водой с другой котельной через расходную цистерну. Над устранением аварии в круглосуточном режиме работает ремонтная бригада», – сообщила Пархоменко.

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков, прибывший в Сибирцево, отметил, что причиной аварии стало некачественное топливо. В этой связи у краевых властей есть много вопросов к собственнику котельной, которым является городское поселение. Именно местные власти не обеспечили подготовку котельного оборудования, более того, соседняя котельная также требует капитального ремонта.

Тем временем, прокуратура Приморского края организовала проверку по факту отключения от теплоснабжения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры (школы и детских садов) в поселке Сибирцево, по результатам которой будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 15.01.17

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