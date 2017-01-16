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Скандалы и происшествия

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Публикации за 16.01.17

В Краснодарском крае завершились поиски утонувших школьников / Спасатели нашли тела четырех мальчиков
Фото: «Лесохот»

В Краснодарском крае завершились поиски утонувших школьников Спасатели нашли тела четырех мальчиков

В Краснодарском крае следователи организовали доследственную проверку по факту происшествия на воде. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по предварительным данным, 15 января пятеро подростков переходили по льду реку Кирпили в районе поселка Садовод и провалились. Одного школьника удалось спасти.

В ходе поисковой операции спасатели обнаружили и подняли на берег тела четырех подростков, сообщили в пресс-службе ЮРЦ МЧС. Поисковая операция завершена.

ЧП случилось в минувшее воскресенье. Пятеро школьников в возрасте 13-14 лет возвращались домой с прогулки возле поселка Садовод Тимашевского района. Решив сократить путь, они пошли по льду на реке и проавлились. Одному из них удалось спастись.

Для поисков спасатели сформировали группировку общей численностью 80 человек и 22 единицы техники, в том числе четыре лодки. На месте организована работа межведомственного штаба.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 16.01.17

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