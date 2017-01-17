Пьяный священник устроил в Ростове-на-Дону крупное ДТП / Повреждения в аварии получили 7 автомобилей. Пострадали два человека

Публикации за 17.01.17

В центре Ростова-на-Дону в ночь на вторник священнослужитель устроил дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. В аварии пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП случилось около 00:30. В полиции уточнили, что водитель Mitsubishi ASX, управляя автомобилем в состоянии опьянения, устроил ДТП в переулке Халтуринском. Вместе с ним в машине находились женщина и восьмилетний ребенок. Они отделались ссадинами. По предварительным данным, это была семья священнослужителя. Других пострадавших в ДТП нет, сам водитель от госпитализации отказался.

Полицейские установили, что иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении ВАЗом, после чего оба автомобиля врезались в припаркованные у проезжей части машины.

В ростовской епархии подтвердили, что устроивший ДТП человек в рясе священнослужителя действительно служит в Ростовской-на-Дону епархии. Его зовут Дмитрий, передает 161.ru. «Если следствием будет доказано, что он был за рулем в состоянии опьянения, данный священнослужитель будет запрещен во служении (то есть ему запретят служить в качестве священника. – прим. ред.)», – сообщил пресс-секретарь митрополита Игорь Петровский.

Он также добавил, что дело священнослужителя передается в церковный суд. Церковный суд – это епархиальный орган, который уполномочен разбираться в канонических нарушениях и преступлениях клириков епархии, уточнили в епархии. Согласно уставу РПЦ, это система органов, находящихся в юрисдикции той или иной церкви, которые разбирают вопросы, относящиеся к внутрицерковной жизни, включая каноническое управление, церковное устройство и т.д.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 17.01.17

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